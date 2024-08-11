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У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики

Україна, Неділя 11 серпня 2024 19:28
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У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики Фото: Україною шириться повітряна тривога (РБК-Україна, Червінська Юлія)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 11 серпня, в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Киян попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог та Київську міську військову адміністрацію та Повітряні Сили ЗСУ.

У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики

"Увага! Повітряна тривога повʼязана з загрозою застосування балістичного озброєння! Прямуйте до укриттів!", - заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Зауважимо, що військові Повітряних сил заявили, що є загроза застосування балістичного озброєння з півдня.

Нагадаємо, що востаннє повітряну тривогу в Києві оголошували сьогодні вночі.

Ми писали, що російські окупанти в ніч на 11 серпня направили на Київ балістичні ракети та дрони.

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