Окупанти вночі направили на Київ балістику та 10 дронів: чи були влучання у столиці

Російські окупанти в ніч на 11 серпня направили на Київ балістичні ракети на дрони. Вони не досягли цілі, у столиці влучань не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію у Telegram.

Зазначається, що це друга атака з початку серпня на столицю. Спочатку окупанти запустили у напрямку Києва балістичні рекети. У КМВА припускають, що це могли бути "Іскандер-М" або північнокорейської KN-23.

Ракети не долетіли до Києва, удар на себе прийняло передмістя.

"На той момент вже було відомо по кілька десятків запущених по Україні ударних БпЛА типу Shahed. Біля десятка з них після складних маневрів намагалися атакувати Київ. Але силами та засобами ППО всі ударні дрони ворога були збиті в повітряному просторі столиці України", - йдеться у повідомленні.

За останніми даними, у Києві руйнувань не зафіксовано, інформації щодо постраждалих немає.