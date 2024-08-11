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Окупанти вночі направили на Київ балістику та 10 дронів: чи були влучання у столиці

Київ, Неділя 11 серпня 2024 08:41
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Окупанти вночі направили на Київ балістику та 10 дронів: чи були влучання у столиці Фото: окупанти вночі направили на Київ балістику та "Шахеди" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти в ніч на 11 серпня направили на Київ балістичні ракети на дрони. Вони не досягли цілі, у столиці влучань не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію у Telegram.

Зазначається, що це друга атака з початку серпня на столицю. Спочатку окупанти запустили у напрямку Києва балістичні рекети. У КМВА припускають, що це могли бути "Іскандер-М" або північнокорейської KN-23.

Ракети не долетіли до Києва, удар на себе прийняло передмістя.

"На той момент вже було відомо по кілька десятків запущених по Україні ударних БпЛА типу Shahed. Біля десятка з них після складних маневрів намагалися атакувати Київ. Але силами та засобами ППО всі ударні дрони ворога були збиті в повітряному просторі столиці України", - йдеться у повідомленні.

За останніми даними, у Києві руйнувань не зафіксовано, інформації щодо постраждалих немає.

Що ще відомо про нічну атаку

Повітряну тривогу у Києві оголошували двічі за ніч. Відомо, що була загроза застосування балістичного озброєння. Також Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски та рух дронів-камікадзе.

У Білій Церкві Київської області, а також у Хмельницькій та Полтавській областях вночі чули вибухи. Крім того, відомо, що у Броварському районі Київської області на приватні будинки впали уламки ракет. Внаслідок ворожої атаки загинули 35-річний чоловік та його чотирирічний син.

Також через російський обстріл, за даними поліції, постраждали троє осіб - 45-річний чоловік, 53-річна жінка та 12-річний хлопчик. Їх госпіталізовано.

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