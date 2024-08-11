ua en ru
Вс, 11 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики

Украина, Воскресенье 11 августа 2024 19:28
UA EN RU
В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики Фото: по Украине ширится воздушная тревога (РБК-Украина, Червинская Юлия)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 11 августа, в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. Киевлян предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог и Киевскую городскую военную администрацию и Воздушные Силы ВСУ.

В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики

"Внимание! Воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения! Направляйтесь к укрытиям!", - заявил начальник КМВА Сергей Попко.

Заметим, что военные Воздушных сил заявили, что есть угроза применения баллистического вооружения с юга.

Напомним, что последний раз воздушную тревогу в Киеве объявляли сегодня ночью.

Мы писали, что российские оккупанты в ночь на 11 августа направили на Киев баллистические ракеты и дроны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Воздушная тревога
NEWS
Не долетают и разваливаются в воздухе. Что известно о ракетах из КНДР, которыми РФ бомбит Украину
Не долетают и разваливаются в воздухе. Что известно о ракетах из КНДР, которыми РФ бомбит Украину
DAILY
Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев