В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики
Сегодня, 11 августа, в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. Киевлян предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог и Киевскую городскую военную администрацию и Воздушные Силы ВСУ.
"Внимание! Воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения! Направляйтесь к укрытиям!", - заявил начальник КМВА Сергей Попко.
Заметим, что военные Воздушных сил заявили, что есть угроза применения баллистического вооружения с юга.
Напомним, что последний раз воздушную тревогу в Киеве объявляли сегодня ночью.
Мы писали, что российские оккупанты в ночь на 11 августа направили на Киев баллистические ракеты и дроны.
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