У Києві повторно оголосили повітряну тривогу: в чому причина

У ніч на 11 серпня, в Києві повторно оголосили сигнал повітряної тривоги. Військові попереджали про загрозу застосування ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

О 02:58 військові повідомили, що ворожі дрони з Черкаської області рухаються у напрямку Києва.

Приблизно в цей самий час в КМВА підтвердили інформацію та зазначили, що існує загроза ударних безпілотників для Києва. Мешканців столиці закликали перебувати в укриттях і не ігнорувати повітряну тривогу.

Де оголошено тривогу

Станом на 03:06, повітряну тривогу оголошено у Києві і переважній більшості областей України.