ua en ru
Нд, 11 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві повторно оголосили повітряну тривогу: в чому причина

Неділя 11 серпня 2024 03:04
UA EN RU
У Києві повторно оголосили повітряну тривогу: в чому причина Фото: люди перебувають у метро під час тривоги (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 11 серпня, в Києві повторно оголосили сигнал повітряної тривоги. Військові попереджали про загрозу застосування ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

О 02:58 військові повідомили, що ворожі дрони з Черкаської області рухаються у напрямку Києва.

Приблизно в цей самий час в КМВА підтвердили інформацію та зазначили, що існує загроза ударних безпілотників для Києва. Мешканців столиці закликали перебувати в укриттях і не ігнорувати повітряну тривогу.

Де оголошено тривогу

Станом на 03:06, повітряну тривогу оголошено у Києві і переважній більшості областей України.

У Києві повторно оголосили повітряну тривогу: в чому причина

Нагадаємо, що до цього, о 00:27 військові попереджали про загрозу балістики з півночі. У Києві тоді було чутно звуки вибухів, але через деякий час було оголошено відбій тривоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
У Курську пролунали вибухи
У Курську пролунали вибухи
DAILY
Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців