UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: попереджають про атаку дронів

Фото: у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Києві, а також низці північних та центральних областей України оголосили повітряну тривогу сьогодні вночі, 12 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

За даними Повітряних сил ЗСУ, є небезпека атаки російських дронів-камікадзе типу Shahed.

В Офісі президента закликали не ігнорувати тривоги

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак закликав уважно ставитись до повітряних тривог та не знімати роботу сил ППО.

У Київській області виявлені дрони, працює ППО

"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні КМВА.

Нічні атаки України дронами-камікадзе

Російські війська регулярно атакують регіони України ударними безпілотниками, які купують у Ірану.

Так, окупанти вчора, 11 липня, намагалися атакувати Україну за допомогою дронів-камікадзе "Шахед". Загалом вони застосували 28 одиниць ударних безпілотників, 26 із яких збили українські захисники.

Як зазначили в КМВА, всі дрони, що летіли у бік Києва, були знищені. В Одеській області під удар потрапив зерновий термінал, що знаходиться на території одного з морських портів Одеської області. Після атаки там почалася пожежа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
дрониВторгнення Росії до Українивоздушная тревога