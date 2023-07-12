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В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: предупреждают об атаке дронов

Фото: в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Киеве, а также ряде северных и центральных областей Украины объявили воздушную тревогу сегодня ночью, 12 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил ВСУ, существует опасность атаки российских дронов-камикадзе типа Shahed.

В Офисе президента призвали не игнорировать тревоги

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал внимательно относиться к воздушным тревогам и не снимать работу сил ПВО.

В Киевской области обнаружены дроны, работает ПВО

"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", - говорится в сообщении КГВА.

Ночные атаки Украины дронами-камикадзе

Российские войска регулярно атакуют регионы Украины ударными беспилотниками, которые закупают у Ирана.

Так, оккупанты вчера, 11 июля, пытались атаковать Украину при помощи дронов-камикадзе "Шахед". Всего они применили 28 единиц ударных беспилотников, 26 из которых сбили украинские защитники.

Как отметили в КГВА, все дроны, которые летели в сторону Киева, были уничтожены. В Одесской области под удар попал зерновой терминал, который находится на территории одного из морских портов Одесской области. После атаки там начался пожар.

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