Головна » Новини » Війна в Україні

У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

Україна, Субота 24 січня 2026 15:47
UA EN RU
У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики Фото: у Києві оголосили тривогу через загрозу балістики (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У суботу, 24 січня, у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву КМДА та допис Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

"У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту", - йдеться у заяві КМДА.

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння із Курської області.

Станом на зараз карта повітряних тривог в Україні має такий вигляд:

У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

Масований нічний удар по Україні 24 січня

У ніч на сьогодні РФ знову здійснила масовану комбіновану атаку по Україні із застосуванням ракет різних типів та ударних безпілотників. Зокрема, росіяни застосували понад 375 ударних безпілотників та 21 ракету різних типів.

Київ зазначав найбільших пошкоджень: у п’яти районах столиці зафіксовано руйнування та пошкодження житлових і нежитлових будівель. Унаслідок обстрілу загинула одна людина, як мінімум четверо осіб дістали поранення.

На лівобережжі Києва виникли перебої з теплопостачанням і водопостачанням - без опалення залишилися майже 6 тисяч будинків.

Крім цього, вранці 24 січня в низці регіонів України були запроваджені аварійні відключення електроенергії внаслідок складної ситуації в енергетичній системі, спричиненій наслідками ворожих обстрілів.

Згідно з даними військових, у період з 18:00 23 січня до сьогоднішнього ранку ворог здійснив масштабний комбінований обстріл України, використовуючи ракети повітряного та наземного базування, а також ударні безпілотники.

