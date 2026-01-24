В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

В субботу, 24 января, в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление КГГА и сообщение Воздушных сил ВСУ в Telegram .

По состоянию на сейчас карта воздушных тревог в Украине выглядит следующим образом:

"В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты", - говорится в заявлении КГГА.

Массированный ночной удар по Украине 24 января

В ночь на сегодня РФ снова осуществила массированную комбинированную атаку по Украине с применением ракет различных типов и ударных беспилотников. В частности, россияне применили более 375 ударных беспилотников и 21 ракету различных типов.

Киев получил наибольшие повреждения: в пяти районах столицы зафиксированы разрушения и повреждения жилых и нежилых зданий. В результате обстрела погиб один человек, как минимум четыре человека получили ранения.

На левобережье Киева возникли перебои с теплоснабжением и водоснабжением - без отопления остались почти 6 тысяч домов.

Кроме этого, утром 24 января в ряде регионов Украины были введены аварийные отключения электроэнергии вследствие сложной ситуации в энергетической системе, вызванной последствиями вражеских обстрелов.

Согласно данным военных, в период с 18:00 23 января до сегодняшнего утра враг осуществил масштабный комбинированный обстрел Украины, используя ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные беспилотники.