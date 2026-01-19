UA

У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

Ілюстративне фото: у Києві та низці областей оголошено тривогу (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Києві та низці регіонів України вранці понеділка, 19 січня, було оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку, близько 09:50 сигнал тривоги було оголошено у столиці.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - повідомили Повітряні сили.

Оновлено о 10:10

О 10:02 у Києві було оголошено про відбій тривоги. Водночас, у Харкові було чути вубихи, за даними місцевої влади є влучання.

А вже о 10:07 у столиці знову оголосили сигнал тривоги.

Жителів регіонів, де лунає повітряна тривога, закликають залишатися спокійними та у разі небезпеки негайно прямувати до укриттів. Також наголошується, що в Україні заборонено знімати на фото чи відео роботу сил протиповітряної оборони.

Обстріли України

Нагадаємо, в ніч проти сьогодні російські війська здійснили атаку на Одесу, внаслідок чого місто зазнало значних руйнувань. Один із безпілотників влучив у багатоповерховий житловий будинок - пошкоджено дві квартири, фасад і скління, а також приватні автомобілі, припарковані поблизу.

Також зафіксовано ураження об’єкта критичної інфраструктури, внаслідок чого постраждала одна людина. Крім Одеси, повідомлялося про атаки на Дніпро та Запоріжжя: моніторингові канали інформували про потужні вибухи, однак офіційні дані щодо наслідків наразі відсутні.

Близько другої години ночі повітряну тривогу оголосили і в Києві, мешканців закликали негайно пройти до укриттів.

За даними Повітряних сил, у ніч на 19 січня Росія атакувала Україну 145 ударними дронами з шести напрямків. Більшість ворожих цілей було знищено силами ППО, проте зафіксовано 13 влучань.

КиївПовітряні сили УкраїниВійна в УкраїніПовітряна тривога