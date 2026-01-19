Дрони летіли з шести напрямків: як Україна відбила нічний удар
У ніч на 19 січня армія окупанта атакувала Україну 145 ударними дронами з шести напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей, проте зафіксовано 13 влучань.
ПрПро це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
За даними військових, атака розпочалася о 18:00 18 січня. Противник застосував 145 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та безпілотники інших типів, з яких близько 90 становили "шахеди".
Пуски здійснювалися з шести напрямків - Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (ТОТ АР Крим) та Донецьк (ТОТ України).
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 126 ворожих "Шахедів" Генрбер" і дронів інших типів.
Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на п'яти локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - попередили в Повітряних силах.
Обстріли України
Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти атакували Одесу. У місті є значні руйнування.
Зокрема, безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок. Пошкоджено дві квартири, фасад будівлі, скління, приватний транспорт, припаркований поруч.
Крім того, зафіксовано пошкодження на території об’єкту критичної інфраструктури. Одна людина постраждала.
Також повідомлялося про атаку росіян на Дніпро та Запоріжжя. Моніторингові канали інформували про потужні вибухи, однак офіційної інформації від місцевої влади щодо наслідків наразі немає.
Близько 2-ї ночі повітряну тривогу оголосили й у Києві. Мешканців закликали негайно пройти до найближчих укриттів, водночас деталі щодо ситуації наразі не повідомлялися.