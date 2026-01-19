RU

В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Иллюстративное фото: в Киеве и ряде областей объявлена тревога (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Киеве и ряде регионов Украины утром понедельника, 19 января, был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала, около 09:50 сигнал тревоги был объявлен в столице.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - сообщили Воздушные силы.

Обновлено в 10:10

В 10:02 в Киеве было объявлено об отбое тревоги. В то же время, в Харькове были слышны удары, по данным местных властей есть попадания.

А уже в 10:07 в столице снова объявили сигнал тревоги.

Жителей регионов, где звучит воздушная тревога, призывают оставаться спокойными и в случае опасности немедленно направляться в укрытия. Также отмечается, что в Украине запрещено снимать на фото или видео работу сил противовоздушной обороны.

 

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на сегодня российские войска совершили атаку на Одессу, в результате чего город претерпел значительные разрушения. Один из беспилотников попал в многоэтажный жилой дом - повреждены две квартиры, фасад и остекление, а также частные автомобили, припаркованные поблизости.

Также зафиксировано поражение объекта критической инфраструктуры, в результате чего пострадал один человек. Кроме Одессы, сообщалось об атаках на Днепр и Запорожье: мониторинговые каналы информировали о мощных взрывах, однако официальные данные о последствиях пока отсутствуют.

Около двух часов ночи воздушную тревогу объявили и в Киеве, жителей призвали немедленно пройти в укрытия.

По данным Воздушных сил, в ночь на 19 января Россия атаковала Украину 145 ударными дронами с шести направлений. Большинство вражеских целей было уничтожено силами ПВО, однако зафиксировано 13 попаданий.

