В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Сначала, около 09:50 сигнал тревоги был объявлен в столице.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - сообщили Воздушные силы.

Обновлено в 10:10

В 10:02 в Киеве было объявлено об отбое тревоги. В то же время, в Харькове были слышны удары, по данным местных властей есть попадания.

А уже в 10:07 в столице снова объявили сигнал тревоги.

Жителей регионов, где звучит воздушная тревога, призывают оставаться спокойными и в случае опасности немедленно направляться в укрытия. Также отмечается, что в Украине запрещено снимать на фото или видео работу сил противовоздушной обороны.

