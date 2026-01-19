У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

У Києві та низці регіонів України вранці понеділка, 19 січня, було оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку, близько 09:50 сигнал тривоги було оголошено у столиці.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - повідомили Повітряні сили.

Оновлено о 10:10

О 10:02 у Києві було оголошено про відбій тривоги. Водночас, у Харкові було чути вубихи, за даними місцевої влади є влучання.

А вже о 10:07 у столиці знову оголосили сигнал тривоги.

Жителів регіонів, де лунає повітряна тривога, закликають залишатися спокійними та у разі небезпеки негайно прямувати до укриттів. Також наголошується, що в Україні заборонено знімати на фото чи відео роботу сил протиповітряної оборони.

