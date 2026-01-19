ua en ru
Пн, 19 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

Україна, Понеділок 19 січня 2026 09:56
UA EN RU
У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики Ілюстративне фото: у Києві та низці областей оголошено тривогу (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Києві та низці регіонів України вранці понеділка, 19 січня, було оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку, близько 09:50 сигнал тривоги було оголошено у столиці.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - повідомили Повітряні сили.

Оновлено о 10:10

О 10:02 у Києві було оголошено про відбій тривоги. Водночас, у Харкові було чути вубихи, за даними місцевої влади є влучання.

А вже о 10:07 у столиці знову оголосили сигнал тривоги.

Жителів регіонів, де лунає повітряна тривога, закликають залишатися спокійними та у разі небезпеки негайно прямувати до укриттів. Також наголошується, що в Україні заборонено знімати на фото чи відео роботу сил протиповітряної оборони.
У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

Обстріли України

Нагадаємо, в ніч проти сьогодні російські війська здійснили атаку на Одесу, внаслідок чого місто зазнало значних руйнувань. Один із безпілотників влучив у багатоповерховий житловий будинок - пошкоджено дві квартири, фасад і скління, а також приватні автомобілі, припарковані поблизу.

Також зафіксовано ураження об’єкта критичної інфраструктури, внаслідок чого постраждала одна людина. Крім Одеси, повідомлялося про атаки на Дніпро та Запоріжжя: моніторингові канали інформували про потужні вибухи, однак офіційні дані щодо наслідків наразі відсутні.

Близько другої години ночі повітряну тривогу оголосили і в Києві, мешканців закликали негайно пройти до укриттів.

За даними Повітряних сил, у ніч на 19 січня Росія атакувала Україну 145 ударними дронами з шести напрямків. Більшість ворожих цілей було знищено силами ППО, проте зафіксовано 13 влучань.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Повітряні сили України Війна в Україні Повітряна тривога
Новини
Мінуснули понад тисячу осіб: Генштаб ЗСУ повідомив про нові втрати армії РФ на 19 січня
Мінуснули понад тисячу осіб: Генштаб ЗСУ повідомив про нові втрати армії РФ на 19 січня
Аналітика
Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу
Роман Коткореспондент РБК-Україна Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу