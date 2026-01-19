В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

В Киеве и ряде регионов Украины утром понедельника, 19 января, был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала, около 09:50 сигнал тревоги был объявлен в столице.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - сообщили Воздушные силы.

Обновлено в 10:10

В 10:02 в Киеве было объявлено об отбое тревоги. В то же время, в Харькове были слышны удары, по данным местных властей есть попадания.

А уже в 10:07 в столице снова объявили сигнал тревоги.

Жителей регионов, где звучит воздушная тревога, призывают оставаться спокойными и в случае опасности немедленно направляться в укрытия. Также отмечается, что в Украине запрещено снимать на фото или видео работу сил противовоздушной обороны.

