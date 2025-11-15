UA

Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

У Києві та низці областей оголошено тривогу: у чому причина

Ілюстративне фото: у Києві та низці областей оголошено тривогу (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В Україні оголошено масштабний сигнал повітряної тривоги вранці суботи, 15 листопада. Росіяни підняли у повітря МіГ- 31К, а також існує загроза балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві - близько 09:42. Згодом сигнал поширився на решту областей.

Спочатку Повітряні сили повідомили про загрозу балістики з північного сходу. Однак вже через декілька хвилин уточнили, що росіяни також підняли у повітря винищувач.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - повідомили повітряники.

Місцевим жителям нагадують про необхідність зберігати спокій і в разі небезпеки негайно прямувати до укриттів. Також українцям заборонено фотографувати чи знімати на відео роботу сил протиповітряної оборони, аби не розкривати їхні позиції та не допомагати ворогу.

Де оголошено тривогу

Обстріли минулої ночі

Ввечері у п'ятницю, 14 листопада, росіяни атакували аеробалістичними ракетами "Кинджал" Хмельницьку область. Згідно із даними Повітряних сил, російські окупанти запускали аеробалістичні "Кинджали" на Старокостянтинів.

Російські війська в ніч на 15 листопада атакували ударними дронами Дніпро та область. Виникли пожежі, пошкоджені підприємства та постраждала одна людина.

Цієї ночі росіяни застосували аеробалістичні ракети "Кинджал" та понад сотню дронів для обстрілу України.

