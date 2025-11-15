У Києві та низці областей оголошено тривогу: у чому причина

Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві - близько 09:42. Згодом сигнал поширився на решту областей.

Спочатку Повітряні сили повідомили про загрозу балістики з північного сходу. Однак вже через декілька хвилин уточнили, що росіяни також підняли у повітря винищувач.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - повідомили повітряники.

Місцевим жителям нагадують про необхідність зберігати спокій і в разі небезпеки негайно прямувати до укриттів. Також українцям заборонено фотографувати чи знімати на відео роботу сил протиповітряної оборони, аби не розкривати їхні позиції та не допомагати ворогу.

Де оголошено тривогу