ППО збила дві ракети "Кинджал" і 91 дрон: Росія атакувала одразу з кількох напрямків

У ніч на 15 листопада Росія завдала по Україні чергової комбінованої атаки, застосувавши аеробалістичні ракети "Кинджал" та понад сотню ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна - посиланням на Повітряні сили.

За даними Сил оборони, російські війська запустили три ракети Х-47М2 "Кинджал" з повітряного простору Тамбовської області. А також 135 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера" й дрони інших модифікацій із території Росії та окупованого Криму. Близько 80 із них - "Шахеди.

Атаку ворог здійснював із напрямків Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Брянськ, а також з районів Чауда і Гвардійське в тимчасово окупованому Криму.

Відбиття повітряного нападу забезпечували авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, РЕБ, розрахунки безпілотних систем та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 ППО вдалося збити або подавити дві ракети "Кинджал" та 91 ворожий дрон на півночі, півдні та сході України.

Попри високу ефективність оборони, зафіксовано влучання однієї ракети та 41 ударного дрона на 13 локаціях по країні, також відомо про падіння уламків збитих цілей у чотирьох місцях. Інформація про наслідки уточнюється.

У Силах оборони зазначили, що атака ще триває - у небі досі перебувають російські безпілотники, а робота ППО продовжується.