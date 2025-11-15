ua en ru
ППО збила дві ракети "Кинджал" і 91 дрон: Росія атакувала одразу з кількох напрямків

Субота 15 листопада 2025 09:15
ППО збила дві ракети "Кинджал" і 91 дрон: Росія атакувала одразу з кількох напрямків Ілюстративне фото: ППО збила дві ракети "Кинджал" і 91 дрон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У ніч на 15 листопада Росія завдала по Україні чергової комбінованої атаки, застосувавши аеробалістичні ракети "Кинджал" та понад сотню ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна - посиланням на Повітряні сили.

За даними Сил оборони, російські війська запустили три ракети Х-47М2 "Кинджал" з повітряного простору Тамбовської області. А також 135 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера" й дрони інших модифікацій із території Росії та окупованого Криму. Близько 80 із них - "Шахеди.

Атаку ворог здійснював із напрямків Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Брянськ, а також з районів Чауда і Гвардійське в тимчасово окупованому Криму.

Відбиття повітряного нападу забезпечували авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, РЕБ, розрахунки безпілотних систем та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 ППО вдалося збити або подавити дві ракети "Кинджал" та 91 ворожий дрон на півночі, півдні та сході України.

Попри високу ефективність оборони, зафіксовано влучання однієї ракети та 41 ударного дрона на 13 локаціях по країні, також відомо про падіння уламків збитих цілей у чотирьох місцях. Інформація про наслідки уточнюється.

У Силах оборони зазначили, що атака ще триває - у небі досі перебувають російські безпілотники, а робота ППО продовжується.

Обстріли минулої ночі

Ввечері у п'ятницю, 14 листопада, росіяни атакували аеробалістичними ракетами "Кинджал" Хмельницьку область. Згідно із даними Повітряних сил, російські окупанти запускали аеробалістичні "Кинджали" на Старокостянтинів.

Російські війська в ніч на 15 листопада атакували ударними дронами Дніпро та область. Виникли пожежі, пошкоджені підприємства та постраждала одна людина.

