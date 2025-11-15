RU

В Киеве и ряде областей объявлена тревога: в чем причина

Иллюстративное фото: в Киеве и ряде областей объявлена тревога (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Украине объявлен масштабный сигнал воздушной тревоги утром субботы, 15 ноября. Россияне подняли в воздух МиГ-31К, а также существует угроза баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве - около 09:42. Впоследствии сигнал распространился на остальные области.

Сначала Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики с северо-востока. Однако уже через несколько минут уточнили, что россияне также подняли в воздух истребитель.

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - сообщили воздушники.

Местным жителям напоминают о необходимости сохранять спокойствие и в случае опасности немедленно направляться в укрытия. Также украинцам запрещено фотографировать или снимать на видео работу сил противовоздушной обороны, чтобы не раскрывать их позиции и не помогать врагу.

Где объявлена тревога

 

Обстрелы прошлой ночью

Вечером в пятницу, 14 ноября, россияне атаковали аэробаллистическими ракетами "Кинжал" Хмельницкую область. Согласно данным Воздушных сил, российские оккупанты запускали аэробаллистические "Кинжалы" на Староконстантинов.

Российские войска в ночь на 15 ноября атаковали ударными дронами Днепр и область. Возникли пожары, повреждены предприятия и пострадал один человек.

Этой ночью россияне применили аэробаллистические ракеты "Кинжал" и более сотни дронов для обстрела Украины.

