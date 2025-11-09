В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики
В Киеве и ряде регионов Украины в воскресенье, 9 ноября, был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
Сначала сигнал воздушной тревоги был распространился на ряд областей Украины. А впоследствии, в 12:15 - тревога была объявлена в Киеве.
"Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока", - сообщили Воздушные силы.
Кроме того, в нескольких областях Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы атак российских ударных беспилотников, а также из-за угрозы ударов авиабомбами.
Местным жителям напоминают о необходимости сохранять спокойствие и в случае опасности немедленно направляться в укрытия. Также украинцам запрещено фотографировать или снимать на видео работу сил противовоздушной обороны, чтобы не раскрывать их позиции и не помогать врагу.
Где объявлена тревога
Обстрелы 9 ноября
По предварительным данным по состоянию на 09:00 воскресенья, 9 ноября, украинская противовоздушная оборона сбила и подавила 34 вражеских дрона на севере и востоке страны.
Ночью враг снова атаковал Одесскую область дронами. Несмотря на успешную работу ПВО, обломки сбитых дронов повредили частные дома и вызвали пожары, которые спасатели оперативно потушили.