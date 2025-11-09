ua en ru
В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Украина, Воскресенье 09 ноября 2025 12:21
в Киеве и ряде областей объявлена тревога
Автор: Наталья Кава

В Киеве и ряде регионов Украины в воскресенье, 9 ноября, был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал воздушной тревоги был распространился на ряд областей Украины. А впоследствии, в 12:15 - тревога была объявлена в Киеве.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока", - сообщили Воздушные силы.

Кроме того, в нескольких областях Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы атак российских ударных беспилотников, а также из-за угрозы ударов авиабомбами.

Местным жителям напоминают о необходимости сохранять спокойствие и в случае опасности немедленно направляться в укрытия. Также украинцам запрещено фотографировать или снимать на видео работу сил противовоздушной обороны, чтобы не раскрывать их позиции и не помогать врагу.

Где объявлена тревога

В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Обстрелы 9 ноября

По предварительным данным по состоянию на 09:00 воскресенья, 9 ноября, украинская противовоздушная оборона сбила и подавила 34 вражеских дрона на севере и востоке страны.

Ночью враг снова атаковал Одесскую область дронами. Несмотря на успешную работу ПВО, обломки сбитых дронов повредили частные дома и вызвали пожары, которые спасатели оперативно потушили.

