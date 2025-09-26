У Києві та низці областей оголошено тривогу: у чому причина

У Києві та низці регіонів України у п'ятницю, 26 вересня, було оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві - близько 14:09. А згодом він поширився на низку областей України.
"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - повідомили Повітряні сили.
Мешканців областей, де оголошується повітряна тривога, закликають зберігати спокій і в разі загрози негайно йти до укриттів. Крім того, в Україні діє заборона на фото- та відеозйомку роботи підрозділів протиповітряної оборони.
Минцлої ночі Російська Федерація масовано атакувала Україну дронами. Цього разу під ударом знову опинилась "Укрзалізниця". Наразі відомо, що через російський удар скасовано низку рейсів. Також вчора російські окупанти вдарили дронами по Сумах.
За даними Повітряних сил, у ніч на 26 вересня противник атакував Україну 154-ма ударними дронами типу "Шахед, "Гербера" та безпілотниками інших.