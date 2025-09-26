RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В Киеве и ряде областей объявлена тревога: в чем причина

Иллюстративное фото: воздушная тревога объявлена в Украине 26 сентября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Киеве и ряде регионов Украины в пятницу, 26 сентября, был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве - около 14:09. А впоследствии он распространился на ряд областей Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - сообщили Воздушные силы.

Жителей областей, где объявляется воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и в случае угрозы немедленно идти в укрытия. Кроме того, в Украине действует запрет на фото- и видеосъемку работы подразделений противовоздушной обороны.

Где объявлена тревога

 

Ночной обстрел Украины

Минувшей ночью Российская Федерация массированно атаковала Украину дронами. На этот раз под ударом снова оказалась "Укрзализныця". Известно, что из-за российского удара отменен ряд рейсов. Также вчера российские оккупанты ударили дронами по Сумах.

По данным Воздушных сил, в ночь на 26 сентября противник атаковал Украину 154-мя ударными дронами типа "Шахед, "Гербера" и беспилотниками других.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеВоздушная тревога