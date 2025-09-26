ua en ru
Пт, 26 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Києві та низці областей оголошено тривогу: у чому причина

Україна, П'ятниця 26 вересня 2025 14:15
UA EN RU
У Києві та низці областей оголошено тривогу: у чому причина Ілюстративне фото: повітряна тривога оголошена в Україні 26 вересня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Києві та низці регіонів України у п'ятницю, 26 вересня, було оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві - близько 14:09. А згодом він поширився на низку областей України.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - повідомили Повітряні сили.

Мешканців областей, де оголошується повітряна тривога, закликають зберігати спокій і в разі загрози негайно йти до укриттів. Крім того, в Україні діє заборона на фото- та відеозйомку роботи підрозділів протиповітряної оборони.

Де оголошено тривогу
У Києві та низці областей оголошено тривогу: у чому причина

Нічний обстріл України

Минцлої ночі Російська Федерація масовано атакувала Україну дронами. Цього разу під ударом знову опинилась "Укрзалізниця". Наразі відомо, що через російський удар скасовано низку рейсів. Також вчора російські окупанти вдарили дронами по Сумах.

За даними Повітряних сил, у ніч на 26 вересня противник атакував Україну 154-ма ударними дронами типу "Шахед, "Гербера" та безпілотниками інших.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Повітряна тривога
Новини
Росія вдарила по Україні 154 дронами: є влучання на 9 локаціях
Росія вдарила по Україні 154 дронами: є влучання на 9 локаціях
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"