У Києві та низці областей оголошено тривогу: у чому причина

У Києві та низці регіонів України у п'ятницю, 26 вересня, було оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві - близько 14:09. А згодом він поширився на низку областей України.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - повідомили Повітряні сили.

Мешканців областей, де оголошується повітряна тривога, закликають зберігати спокій і в разі загрози негайно йти до укриттів. Крім того, в Україні діє заборона на фото- та відеозйомку роботи підрозділів протиповітряної оборони.

Де оголошено тривогу

