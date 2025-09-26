ua en ru
Пт, 26 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Киеве и ряде областей объявлена тревога: в чем причина

Украина, Пятница 26 сентября 2025 14:15
UA EN RU
В Киеве и ряде областей объявлена тревога: в чем причина Иллюстративное фото: воздушная тревога объявлена в Украине 26 сентября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Киеве и ряде регионов Украины в пятницу, 26 сентября, был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве - около 14:09. А впоследствии он распространился на ряд областей Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - сообщили Воздушные силы.

Жителей областей, где объявляется воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и в случае угрозы немедленно идти в укрытия. Кроме того, в Украине действует запрет на фото- и видеосъемку работы подразделений противовоздушной обороны.

Где объявлена тревога
В Киеве и ряде областей объявлена тревога: в чем причина

Ночной обстрел Украины

Минувшей ночью Российская Федерация массированно атаковала Украину дронами. На этот раз под ударом снова оказалась "Укрзализныця". Известно, что из-за российского удара отменен ряд рейсов. Также вчера российские оккупанты ударили дронами по Сумах.

По данным Воздушных сил, в ночь на 26 сентября противник атаковал Украину 154-мя ударными дронами типа "Шахед, "Гербера" и беспилотниками других.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Воздушная тревога
Новости
Россия ударила по Украине 154 дронами: есть попадания на 9 локациях
Россия ударила по Украине 154 дронами: есть попадания на 9 локациях
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"