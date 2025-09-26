В Киеве и ряде областей объявлена тревога: в чем причина
В Киеве и ряде регионов Украины в пятницу, 26 сентября, был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве - около 14:09. А впоследствии он распространился на ряд областей Украины.
"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - сообщили Воздушные силы.
Жителей областей, где объявляется воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и в случае угрозы немедленно идти в укрытия. Кроме того, в Украине действует запрет на фото- и видеосъемку работы подразделений противовоздушной обороны.
Где объявлена тревога
Ночной обстрел Украины
Минувшей ночью Российская Федерация массированно атаковала Украину дронами. На этот раз под ударом снова оказалась "Укрзализныця". Известно, что из-за российского удара отменен ряд рейсов. Также вчера российские оккупанты ударили дронами по Сумах.
По данным Воздушных сил, в ночь на 26 сентября противник атаковал Украину 154-мя ударными дронами типа "Шахед, "Гербера" и беспилотниками других.