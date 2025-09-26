В Киеве и ряде областей объявлена тревога: в чем причина

В Киеве и ряде регионов Украины в пятницу, 26 сентября, был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве - около 14:09. А впоследствии он распространился на ряд областей Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - сообщили Воздушные силы.

Жителей областей, где объявляется воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и в случае угрозы немедленно идти в укрытия. Кроме того, в Украине действует запрет на фото- и видеосъемку работы подразделений противовоздушной обороны.

Где объявлена тревога

