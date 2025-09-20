У Києві та низці областей оголошено тривогу: у чому причина

Комбінована нічна атака Росії

Нагадаємо, вночі 20 вересня росіяни в Дніпрі влучили ракетою по багатоповерхівці, а в Павлограді поцілили у підприємство. Наразі у Дніпрі 26 потерпілих. 14 перебувають у лікарні, решта будуть оговтуватися вдома.

У тяжкому стані 55-річний чоловік. В нього опіки 70% тіла. За його життя борються медики.

Також окупанти атакували Київщину. Наслідки атаки РФ зафіксовано у Бучанському, Бориспільському та Обухівському районах.

Крім того, окупанти цієї ночі здійснили комбінований удар балістикою та дронами по Миколаєву.