В Киеве и ряде областей объявлена тревога: в чем причина

Комбинированная ночная атака России

Напомним, ночью 20 сентября россияне в Днепре попали ракетой по многоэтажке, а в Павлограде попали в предприятие. Сейчас в Днепре 26 пострадавших. 14 находятся в больнице, остальные будут оправляться дома.

В тяжелом состоянии 55-летний мужчина. У него ожоги 70% тела. За его жизнь борются медики.

Также оккупанты атаковали Киевскую область. Последствия атаки РФ зафиксированы в Бучанском, Бориспольском и Обуховском районах.

Кроме того, оккупанты этой ночью осуществили комбинированный удар баллистикой и дронами по Николаеву.