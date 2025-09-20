У Києві та низці областей оголошено тривогу: у чому причина

У Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих безпілотників та балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України .

Станом на 09:40 карта повітряних тривог України виглядає так:

У Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Луганській і Запорізькій областях повітряна тривога оголошена через загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

За попередньою інформацією, ворожий БпЛА наближається до Києва з півночі.

Комбінована нічна атака Росії

Нагадаємо, вночі 20 вересня росіяни в Дніпрі влучили ракетою по багатоповерхівці, а в Павлограді поцілили у підприємство. Наразі у Дніпрі 26 потерпілих. 14 перебувають у лікарні, решта будуть оговтуватися вдома.

У тяжкому стані 55-річний чоловік. В нього опіки 70% тіла. За його життя борються медики.

Також окупанти атакували Київщину. Наслідки атаки РФ зафіксовано у Бучанському, Бориспільському та Обухівському районах.

Крім того, окупанти цієї ночі здійснили комбінований удар балістикою та дронами по Миколаєву.