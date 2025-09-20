ua en ru
В Киеве и ряде областей объявлена тревога: в чем причина

Киев, Суббота 20 сентября 2025 09:42
В Киеве и ряде областей объявлена тревога: в чем причина Фото: тревога в Киеве (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских беспилотников и баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины.

По предварительной информации, вражеский БпЛА приближается к Киеву с севера.

В Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Луганской и Запорожской областях воздушная тревога объявлена из-за угрозы применения баллистического вооружения с юга.

По состоянию на 09:40 карта воздушных тревог Украины выглядит так:

В Киеве и ряде областей объявлена тревога: в чем причина

Комбинированная ночная атака России

Напомним, ночью 20 сентября россияне в Днепре попали ракетой по многоэтажке, а в Павлограде попали в предприятие. Сейчас в Днепре 26 пострадавших. 14 находятся в больнице, остальные будут оправляться дома.

В тяжелом состоянии 55-летний мужчина. У него ожоги 70% тела. За его жизнь борются медики.

Также оккупанты атаковали Киевскую область. Последствия атаки РФ зафиксированы в Бучанском, Бориспольском и Обуховском районах.

Кроме того, оккупанты этой ночью осуществили комбинированный удар баллистикой и дронами по Николаеву.

