У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

У Києві та низці регіонів України вдень 29 серпня оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.

В Україні відбій повітряної тривоги через загрозу балістики.

Жителів регіонів, де лунає повітряна тривога, закликають залишатися спокійними та у разі небезпеки негайно прямувати до укриттів. Також наголошується, що в Україні заборонено знімати на фото чи відео роботу сил протиповітряної оборони.

"Загроза балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - повідомили в Повітряних силах.

Обстріли України

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла, що Росія у липні 2025 року встановила новий рекорд щодо дронових ударів по Україні. За місяць росіяни випустили 6200 безпілотників.

Водночас голова ситуаційного центру по Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор бундесверу Крістіан Фройдінг заявив, що РФ планує запускати по Україні до 2 тисяч дронів одночасно.

Цю інформацію прокоментував начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він закликав обережно коментувати інформацію про нібито нарощення атак РФ.

За даними ГУР, Росія збирається нарощувати виробництво безпілотників різних типів, зокрема і "Шахедів". За словами представника ГУР Вадима Скібіцького, росіяни планують у 2025 році випустити 79 тисяч безпілотників.