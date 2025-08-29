В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики
В Киеве и ряде регионов Украины днем 29 августа объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистического удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.
"Угроза баллистического вооружения с северо-восточного направления", - сообщили в Воздушных силах.
Жителей регионов, где звучит воздушная тревога, призывают оставаться спокойными и в случае опасности немедленно направляться в укрытия. Также отмечается, что в Украине запрещено снимать на фото или видео работу сил противовоздушной обороны.
Карта воздушных тревог по состоянию на 16:46
Обновлено 16:59
В Украине отбой воздушной тревоги из-за угрозы баллистики.
Обстрелы Украины
Напомним, ранее британская разведка сообщала, что Россия в июле 2025 года установила новый рекорд по дроновым ударам по Украине. За месяц россияне выпустили 6200 беспилотников.
В то же время глава ситуационного центра по Украине в Минобороны Германии генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг заявил, что РФ планирует запускать по Украине до 2 тысяч дронов одновременно.
Эту информацию прокомментировал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он призвал осторожно комментировать информацию о якобы наращивании атак РФ.
По данным ГУР, Россия собирается наращивать производство беспилотников различных типов, в том числе и "Шахедов". По словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, россияне планируют в 2025 году выпустить 79 тысяч беспилотников.