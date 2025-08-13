У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

У Києві та низці регіонів України ввечері 13 серпня оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.

"Загроза застосування балістичного озброєння з Брянська в областях, де оголошено тривогу!", - повідомили в Повітряних силах.

Там також попередили про швидкісну ціль на Сумщині курсом на Чернігівщину, на південно-західний напрямок.

Також швидкісна ціль рухається на Десну.

Жителів регіонів, де лунає повітряна тривога, закликають залишатися спокійними та у разі небезпеки негайно прямувати до укриттів. Також наголошується, що в Україні заборонено знімати на фото чи відео роботу сил протиповітряної оборони.

Карта повітряних тривог станом на 22:32





Оновлено 22:53

У Києві та інших регіонах країни відбій повітряної тривоги через загрозу балістики.