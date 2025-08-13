В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

В Киеве и ряде регионов Украины вечером 13 августа объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.

Жителей регионов, где звучит воздушная тревога, призывают оставаться спокойными и в случае опасности немедленно направляться в укрытия. Также отмечается, что в Украине запрещено снимать на фото или видео работу сил противовоздушной обороны.

Также скоростная цель движется на Десну.

Там также предупредили о скоростной цели на Сумщине курсом на Черниговщину, на юго-западное направление.

"Угроза применения баллистического вооружения из Брянска в областях, где объявлена тревога!", - сообщили в Воздушных силах.

Обстрел Украины 13 августа

Напомним, в ночь на 13 августа Россия атаковала Украину 49 дронами-камикадзе Shahed и беспилотниками-имиторами, а также двумя баллистическими ракетами. Воздушные силы сбили или подавили большую часть целей.

Всего в течение ночи ударными дронами были атакованы Донецкая, Сумская и Черниговская области, ракетами враг ударил по Полтавской области.

В частности, сегодня ночью в Кременчуге прогремели взрывы на фоне угрозы баллистики.

Также российские войска утром 13 августа накрыли артиллерийским огнем Чернобаевку Херсонской области. В результате атаки погибла местная жительница, полностью уничтожен ее дом.

Кроме того, взрывной волной повреждены несколько соседних домов - разрушены крыши и фасады, выбиты окна. На месте продолжают работать экстренные службы.