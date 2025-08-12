UA

Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні

У Києві та низці областей оголошено тривогу

Ілюстративне фото: у Києві оголошено тривогу 12 серпня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Повітряну тривогу оголосили у Києві та низці областей у ніч на 12 серпня. Попереджають про швидкісну ціль у напрямку столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

"Швидкісна ціль на Сумщині в напрямку Чернігівщини", - повідомили Повітряні сили.

Потім вони уточнили, що ціль рухалась у напрямку Ніжина, що на Чернігівщині, а звідти у напрямку населеного пункту Гончарівське.

Об 03:00 Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль на Київ.

Нагадаємо, минулої ночі російські терористи запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу,

У неділю, 10 серпня, російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Запоріжжю. Через атаку було зруйновано Центральний автовокзал та пошкоджено клініку Запорізького медичного університету. Постраждали десятки людей.

