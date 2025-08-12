У Києві та низці областей оголошено тривогу

"Швидкісна ціль на Сумщині в напрямку Чернігівщини", - повідомили Повітряні сили.

Потім вони уточнили, що ціль рухалась у напрямку Ніжина, що на Чернігівщині, а звідти у напрямку населеного пункту Гончарівське.

Об 03:00 Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль на Київ.

