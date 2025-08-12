В Киеве и ряде областей объявлена тревога

Воздушную тревогу объявили в Киеве и ряде областей в ночь на 12 августа. Предупреждают о скоростной цели в направлении столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
"Скоростная цель на Сумщине в направлении Черниговщины", - сообщили Воздушные силы.
Затем они уточнили, что цель двигалась в направлении Нежина, что на Черниговщине, а оттуда в направлении населенного пункта Гончаровское.
В 03:00 Воздушные силы сообщили о скоростной цели на Киев.
Напомним, минувшей ночью российские террористы запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога,
В воскресенье, 10 августа, российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью. Из-за атаки был разрушен Центральный автовокзал и повреждена клиника Запорожского медицинского университета. Пострадали десятки людей.