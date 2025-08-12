RU

Встреча Трампа и Путина Война в Украине

В Киеве и ряде областей объявлена тревога

Иллюстративное фото: в Киеве объявлена тревога 12 августа (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Воздушную тревогу объявили в Киеве и ряде областей в ночь на 12 августа. Предупреждают о скоростной цели в направлении столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

"Скоростная цель на Сумщине в направлении Черниговщины", - сообщили Воздушные силы.

Затем они уточнили, что цель двигалась в направлении Нежина, что на Черниговщине, а оттуда в направлении населенного пункта Гончаровское.

В 03:00 Воздушные силы сообщили о скоростной цели на Киев.

 

Напомним, минувшей ночью российские террористы запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога,

В воскресенье, 10 августа, российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью. Из-за атаки был разрушен Центральный автовокзал и повреждена клиника Запорожского медицинского университета. Пострадали десятки людей.

