В Киеве и ряде областей объявлена тревога

"Скоростная цель на Сумщине в направлении Черниговщины", - сообщили Воздушные силы.

Затем они уточнили, что цель двигалась в направлении Нежина, что на Черниговщине, а оттуда в направлении населенного пункта Гончаровское.

В 03:00 Воздушные силы сообщили о скоростной цели на Киев.

