У Києві та низці областей оголошено тривогу
Повітряну тривогу оголосили у Києві та низці областей у ніч на 12 серпня. Попереджають про швидкісну ціль у напрямку столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
"Швидкісна ціль на Сумщині в напрямку Чернігівщини", - повідомили Повітряні сили.
Потім вони уточнили, що ціль рухалась у напрямку Ніжина, що на Чернігівщині, а звідти у напрямку населеного пункту Гончарівське.
Об 03:00 Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль на Київ.
Нагадаємо, минулої ночі російські терористи запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу,
У неділю, 10 серпня, російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Запоріжжю. Через атаку було зруйновано Центральний автовокзал та пошкоджено клініку Запорізького медичного університету. Постраждали десятки людей.