У Києві та низці областей оголошено тривогу

Повітряну тривогу оголосили у Києві та низці областей у ніч на 12 серпня. Попереджають про швидкісну ціль у напрямку столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

"Швидкісна ціль на Сумщині в напрямку Чернігівщини", - повідомили Повітряні сили. Потім вони уточнили, що ціль рухалась у напрямку Ніжина, що на Чернігівщині, а звідти у напрямку населеного пункту Гончарівське. Об 03:00 Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль на Київ.

