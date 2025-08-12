В Киеве и ряде областей объявлена тревога

Воздушную тревогу объявили в Киеве и ряде областей в ночь на 12 августа. Предупреждают о скоростной цели в направлении столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

"Скоростная цель на Сумщине в направлении Черниговщины", - сообщили Воздушные силы.

Затем они уточнили, что цель двигалась в направлении Нежина, что на Черниговщине, а оттуда в направлении населенного пункта Гончаровское.

В 03:00 Воздушные силы сообщили о скоростной цели на Киев.

