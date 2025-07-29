У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

У Києві та низці регіонів України у вівторок, 29 липня, було оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві - близько 18:44. А згодом він поширився на низку областей України.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - повідомили Повітряні сили.

Жителів регіонів, де лунає повітряна тривога, закликають залишатися спокійними та у разі небезпеки негайно прямувати до укриттів. Також наголошується, що в Україні заборонено знімати на фото чи відео роботу сил протиповітряної оборони.

Де оголошено тривогу

