В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики
Иллюстративное фото: в Украине объявлена тревога 29 июля (Getty Images)
В Киеве и ряде регионов Украины во вторник, 29 июля, был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве - около 18:44. А впоследствии он распространился на ряд областей Украины.
"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - сообщили Воздушные силы.
Жителей регионов, где звучит воздушная тревога, призывают оставаться спокойными и в случае опасности немедленно направляться в укрытия. Также отмечается, что в Украине запрещено снимать на фото или видео работу сил противовоздушной обороны.
Где объявлена тревога