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В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Вторник 29 июля 2025 18:45
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В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики Иллюстративное фото: в Украине объявлена тревога 29 июля (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Киеве и ряде регионов Украины во вторник, 29 июля, был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве - около 18:44. А впоследствии он распространился на ряд областей Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - сообщили Воздушные силы.

Жителей регионов, где звучит воздушная тревога, призывают оставаться спокойными и в случае опасности немедленно направляться в укрытия. Также отмечается, что в Украине запрещено снимать на фото или видео работу сил противовоздушной обороны.

Где объявлена тревога
В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

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