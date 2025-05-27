UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

Ілюстративне фото: у Києві та низці областей оголошено тривогу 27 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Києві та низці регіонів України ввечері вівторка, 27 травня було оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві - близько 20:03. А згодом він поширився на низку областей України.

"Загроза застосування балістичного озброєння  в областях,  де оголошено повітряну тривогу", - повідомили Повітряні сили.

Також Повітряні сили попередили про ракету, яка рухається Сумською областю у напрямку Конотопу.

Нагадаємо, що жителів областей, де оголошено сигнал тривоги просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. В Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

Повітряні атаки РФ

Нагадаємо, минулими вихідними російські військові завдали трьох масованих комбінованих атак по території України.Зокрема, у ніч на 26 травня агресор обстріляв країну крилатими ракетами з бомбардувальників Ту-95МС та випустив по країні понад 300 ударних "Шахедів".

Більш детально про причини масованих ударів та прогноз щодо майбутнього розвитку подій, - читайте в авторському матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News