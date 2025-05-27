В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве - около 20:03. А впоследствии он распространился на ряд областей Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", - сообщили Воздушные силы.

Также Воздушные силы предупредили о ракете, которая движется по Сумской области в направлении Конотопа.

Напомним, что жителей областей, где объявлен сигнал тревоги просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. В Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога