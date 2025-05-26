У Києві та низці областей оголошено тривогу через атаку БпЛА

Масовані дронові атаки Росії

Напередодні ввечері терористи знову запустили по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед". У східних, північних, центральних та південних областях оголошено повітряну тривогу, лунають вибухи, працюють сили ППО.

В ніч на неділю, 25 травня, російські терористи обстріляли 13 областей країни. Для ударів були використані десятки балістичних і крилатих ракет, а також близько 300 ударних БпЛА.

Внаслідок атаки загинули 12 осіб, понад 60 людей зазнали поранень. Зруйновано і пошкоджено житлові будинки та об'єкти житлової та промислової інфраструктури.

У Повітряних силах ЗСУ не виключили нових комбінованих атак загарбників по Україні.

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