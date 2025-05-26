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В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за атаки БпЛА

Фото: российские ударные дроны снова масштабно атакуют Украину и Киев (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве и многих областях Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов дронами "Шахед".

Сигнал тревоги в Киеве прозвучал в 00:43.

По данным военных, по состоянию на 00:41 российские ударные дроны двигались:

  • на севере Сумской области курсом на запад;
  • несколько групп на востоке, в центре, на западе Черниговщины, курсом на север Киевщины;
  • на севере и юге Киевщины курсом на Житомирщину;
  • на юго-востоке Киевщины курсом на столицу;
  • на севере Полтавщины курсом на Черкасскую, Киевскую области;
  • на севере Черкасской области курсом на юго-запад;
  • на юге Черкасской области курсом на запад;
  • на востоке Кировоградщины курсом на Кременчуг;
  • на юге Кировоградщины курсом на Николаевщину;
  • в центре Харьковской области курсом на юго-запад.

В 00:54 военные сообщили о движении "Шахедов" на Киев и Харьков.

В 01:06 Воздушные силы сообщили о новых группах дронов из Курской и Брянской областей РФ в направлении Сумской и Черниговской областей.

По состоянию на 01:38 российские БпЛА двигались:

  • в центре Сумской области, курсом на Черниговскую область;
  • несколько групп на востоке, севере, юге, в центре Черниговской области, курсом на юго-запад;
  • на севере Киевской области, курсом на Житомирскую область;
  • в центре Киевской области, курсом на Васильков и Вишневое;
  • на востоке Киевской области, курсом на столицу;
  • на юге Киевской области, курсом на запад.
  • на севере Черкасской области, курсом на Киевскую и север Винницкой области;
  • на юге Черкасской области, курсом на запад;
  • на востоке и севере Житомирской области, курсом на Житомир;
  • на юге Житомирской области, курсом на запад;
  • на западе Житомирской области, курсом на Хмельницкую и Ровенскую области;
  • на севере Винницкой области, курсом на Хмельницкую область;
  • на севере Хмельницкой области, курсом на Староконстантинов.

В 02:04 военные сообщили о вхождении новых групп "Шахедов" из Курской области РФ на Сумскую область.

По состоянию на 01:35 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Массированные дроновые атаки России

Накануне вечером террористы снова запустили по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". В восточных, северных, центральных и южных областях объявлена воздушная тревога, гремят взрывы, работают силы ПВО.

В ночь на воскресенье, 25 мая, российские террористы обстреляли 13 областей страны. Для ударов были использованы десятки баллистических и крылатых ракет, а также около 300 ударных БпЛА.

В результате атаки погибли 12 человек, более 60 человек получили ранения. Разрушены и повреждены жилые дома и объекты жилой и промышленной инфраструктуры.

В Воздушных силах ВСУ не исключили новых комбинированных атак захватчиков по Украине.

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Атака дронов