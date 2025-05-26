В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за атаки БпЛА

В Киеве и многих областях Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов дронами "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.
Сигнал тревоги в Киеве прозвучал в 00:43.
По данным военных, по состоянию на 00:41 российские ударные дроны двигались:
В 00:54 военные сообщили о движении "Шахедов" на Киев и Харьков.
В 01:06 Воздушные силы сообщили о новых группах дронов из Курской и Брянской областей РФ в направлении Сумской и Черниговской областей.
По состоянию на 01:38 российские БпЛА двигались:
В 02:04 военные сообщили о вхождении новых групп "Шахедов" из Курской области РФ на Сумскую область.
По состоянию на 01:35 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Накануне вечером террористы снова запустили по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". В восточных, северных, центральных и южных областях объявлена воздушная тревога, гремят взрывы, работают силы ПВО.
В ночь на воскресенье, 25 мая, российские террористы обстреляли 13 областей страны. Для ударов были использованы десятки баллистических и крылатых ракет, а также около 300 ударных БпЛА.
В результате атаки погибли 12 человек, более 60 человек получили ранения. Разрушены и повреждены жилые дома и объекты жилой и промышленной инфраструктуры.
В Воздушных силах ВСУ не исключили новых комбинированных атак захватчиков по Украине.
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