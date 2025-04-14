У Києві та низці областей оголошено тривогу: попереджають про балістику

Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві. А згодом він поширився на низку областей України.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу в областях де оголошено повітряну тривогу", - повідомили Повітряні сили.

Оновлено о 21:10.

Повітряні суми повідомили про удар балістикою по Сумах.

"Прихід балістичного озброєння ворога в межах міста Суми", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що жителів областей, де оголошено сигнал тривоги просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. В Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

Нагадаємо, в ніч на 13 квітня Росія атакувала Київ дронами. Російські війська спрямували на столицю України близько 30 безпілотників. Під час атаки в Одесі пролунали звуки вибухів на тлі ворожої атаки із використанням ударних БПЛА.