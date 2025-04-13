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Нічна атака на Київ: Росія випустила 30 дронів, чи є влучання

Київ, Неділя 13 квітня 2025 08:49
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Нічна атака на Київ: Росія випустила 30 дронів, чи є влучання Фото: РФ спрямувала на Київ 30 дронів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія в ніч на 13 квітня атакувала Київ дронами. Російські війська спрямували на столицю України близько 30 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.

Як зазначає КМВА, за минулу добу повітряна тривога в Києві оголошувалася три рази. Загальна тривалість - чотири години.

Цієї ночі в повітряному просторі столиці та навколо Києва зафіксовано 30 ворожих безпілотників. Сили ППО знищили 19 з них. Робота зі знищення ворожих дронів тривала також й в інших регіонах за маршрутами слідування.

За даними місцевої влади, у Києві внаслідок нічної атаки влучань не зафіксовано.

"Постраждалих та руйнувань внаслідок російських повітряних атак у межах Києва не допущено", - йдеться у повідомленні.

Масована атака РФ на Україну

Нагадаємо, остання масована атака Росія відбулася в ніч на 6 квітня. Тоді росіяни випустили по Україні 23 ракети та 109 дронів. Сили ППО знищили 13 ворожих ракет та 40 "Шахедів". Ще 53 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені.

Тієї ночі під ударом дронів були Миколаїв, Суми та декілька інших регіонів. Війська РФ вдарили по Києву балістикою. У трьох районах міста виникли пожежі. Внаслідок атаки загинув чоловік, троє осіб були поранені.

Більше про наслідки комбінованої атаки ворога - у матеріалі РБК-Україна.

Варто додати, що з після останнього масованого удару росіяни продовжують щоночі атакувати Україну ударними дронами.

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