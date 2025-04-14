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В Киеве и ряде областей объявлена тревога: предупреждают о баллистике

Иллюстративное фото: в Киеве объявлена воздушная тревога 14 апреля (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Киеве и ряде регионов Украины вечером понедельника, 14 апреля, объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве. А впоследствии он распространился на ряд областей Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока в областях где объявлена воздушная тревога", - сообщили Воздушные силы.

Обновлено в 21:10.

Воздушные суммы сообщили об ударе баллистикой по Сумах.

"Приход баллистического вооружения врага в пределах города Сумы", - говорится в сообщении.

Напомним, что жителей областей, где объявлен сигнал тревоги просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. В Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

Напомним, в ночь на 13 апреля Россия атаковала Киев дронами. Российские войска направили на столицу Украины около 30 беспилотников. Во время атаки в Одессе раздались звуки взрывов на фоне вражеской атаки с использованием ударных БПЛА.

А в ночь на 14 апреля Россия атаковала Украину более 60 дронами. В Воздушных силах рассказали сколько удалось сбить вражеских беспилотников.

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Война в УкраинеВоздушная тревога