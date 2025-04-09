В Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

Обстріл РФ по Україні

Російські війська атакували Україну дронами з вечора, 8 квітня. Зокрема, пізно ввечері, 8 квітня, російські окупанти атакували Дніпро. Унаслідок атаки сталися пожежі, 15 людей постраждали.

Крім того, увечері, 8 квітня, Харків опинився під масованою атакою дронів. У місті було понад 20 влучень, є пошкодження і пожежі.

Також у ніч з 8 на 9 квітня російські окупанти атакували Краматорськ Донецької області. Унаслідок ударів дронами постраждала сім'я.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.