Ворог вдарив дронами по Краматорську: постраждала сім'я з дитиною

В ніч з 8 на 9 квітня російські окупанти атакували Краматорськ Донецької області. Внаслідок ударів дронами постраждала сім'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

"Сьогодні вночі місто опинилося під масованою атакою російських дронів. За попередньою інформацією, поранення отримали 11-річна дівчинка, її 34-річна мати та 55-річна бабуся", - йдеться у повідомленні о 00:50.

Обстріл Краматорська і річниця удару

Нагадаємо, що в неділю, 6 квітня, російські окупанти теж атакували Краматорськ дронами. Унаслідок атаки було пошкоджено житлові будинки та автомобілі. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

Також ми писали, що вчора, 8 квітня, були треті роковини авіаудару РФ по вокзалу в Краматорську, де перебували понад 4 тисячі осіб. Тоді внаслідок удару загинула 61 людина, ще 121 - отримала поранення.

Детальніше про деталі цієї трагедії, а також історії очевидців - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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