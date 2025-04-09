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В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Фото: в Киеве и ряде областей объявили тревогу 9 апреля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве и ряде областей объявили тревогу утром 9 апреля. Сейчас есть угроза применения баллистики.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления!" - предупредили в Воздушных силах.

Сейчас тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черкасской, Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях.

Воздушная тревога в Украине 9 апреля (t.me/alarmukraine)

Чуть позже тревога из-за угрозы баллистики была объявлена и в Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Обстрел РФ по Украине

Российские войска атаковали Украину дронами с вечера, 8 апреля. В частности, поздно вечером, 8 апреля, российские оккупанты атаковали Днепр. В результате атаки произошли пожары, 15 людей пострадали.

Кроме того, вечером, 8 апреля, Харьков оказался под массированной атакой дронов. В городе было более 20 попаданий, есть повреждения и пожары.

Также в ночь с 8 на 9 апреля российские оккупанты атаковали Краматорск Донецкой области. В результате ударов дронами пострадала семья.

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