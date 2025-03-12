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Росія вночі запустила три "Іскандери" й більше 130 дронів: як відпрацювала ППО

Середа 12 березня 2025 09:49
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Росія вночі запустила три "Іскандери" й більше 130 дронів: як відпрацювала ППО Ілюстративне фото: Росія вночі запустила три "Іскандери" й більше 130 дронів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 12 березня російські терористи атакували Україну балістичними ракетами "Іскандер-М" й більше ніж 130-ма безпілотними літальними апаратами (БпЛА) типу Shahed й дронами-імітаторами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Під час обстрілу ворог застосував:

  • три "Іскандери" із тимчасово окупованого Криму по Одесі та Кривому Рогу;
  • 133 безпілотника із напрямків шести російських міст: Орел, Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, а також кримського Чауда.

До відбиття атаки були залучені:

  • авіація;
  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи РЕБ;
  • мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09:30 підтверджено збиття 98 ударних дронів та безпілотників інших типів у межах Харківської, Полтавської, Сумської, Чернігівської, Київської та низки інших областей. Також 20 БпЛА-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Через ворожу атаку постраждали Одеська, Дніпропетровська, Харківська, Сумська та Київська області.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни терористи вдаються до регулярних обстрілів інфраструктури України. Також ворог майже кожної ночі запускає дрони, що створює загрозу для цивільних. У ніч на 11 березня Росія атакувала Україну "Іскандером" й 126-ма дронами. Внаслідок чого постраждали Донецька, Одеська, Харківська, Сумська та Київська області.

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Росія вночі запустила три "Іскандери" й більше 130 дронів: як відпрацювала ППО
Росія вночі запустила три "Іскандери" й більше 130 дронів: як відпрацювала ППО
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