Росія вночі запустила три "Іскандери" й більше 130 дронів: як відпрацювала ППО

У ніч на 12 березня російські терористи атакували Україну балістичними ракетами "Іскандер-М" й більше ніж 130-ма безпілотними літальними апаратами (БпЛА) типу Shahed й дронами-імітаторами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Станом на 09:30 підтверджено збиття 98 ударних дронів та безпілотників інших типів у межах Харківської, Полтавської, Сумської, Чернігівської, Київської та низки інших областей. Також 20 БпЛА-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни терористи вдаються до регулярних обстрілів інфраструктури України. Також ворог майже кожної ночі запускає дрони, що створює загрозу для цивільних. У ніч на 11 березня Росія атакувала Україну "Іскандером" й 126-ма дронами. Внаслідок чого постраждали Донецька, Одеська, Харківська, Сумська та Київська області.

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