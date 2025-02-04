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У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

Вівторок 04 лютого 2025 21:57
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У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики Ілюстративне фото: у Києві та низці областей оголошено тривогу 4 лютого (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Києві та низці регіонів України ввечері вівторка, 4 лютого, було оголошено сигнал повітряної тривоги. Через загрозу балістичного удару

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку сигнал тривоги було оголошено у Києві, а згодом попередження про небезпеку поширилось на територію інших областей.

"Загроза застосування балістичного озброєння, в областях де оголошено повітряну тривогу", - повідомили у Повітряних силах.

Також у низці північних областей раніше було оголошено сигнал тривоги через загрозу російських ударних дронів.

Де оголошено тривогу

У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

Нічна атака по території України

Минулої ночі Російська Федерація запустила по території України ударні дрони. Сигнал повітряної тривоги оголошувався у Києві, Київській, Чернігівській, Сумській і Полтавській областей, а також в частині Черкаської області. Під час атаки дронів у Києві під час атаки дронів лунали вибухи.

Також росіяни обстріляли Черкаську область, там зафіксовано влучання у підприємства.

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