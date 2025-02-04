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В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Вторник 04 февраля 2025 21:57
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В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики Иллюстративное фото: в Киеве и ряде областей объявлена тревога 4 февраля (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Киеве и ряде регионов Украины вечером вторника, 4 февраля, был объявлен сигнал воздушной тревоги. Из-за угрозы баллистического удара

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал тревоги был объявлен в Киеве, а впоследствии предупреждение об опасности распространилось на территорию других областей.

"Угроза применения баллистического вооружения, в областях, где объявлена воздушная тревога", - сообщили в Воздушных силах.

Также в ряде северных областей ранее был объявлен сигнал тревоги из-за угрозы российских ударных дронов.

Где объявлена тревога

В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Ночная атака по территории Украины

Прошлой ночью Российская Федерация запустила по территории Украины ударные дроны. Сигнал воздушной тревоги объявлялся в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областей, а также в части Черкасской области. Во время атаки дронов в Киеве во время атаки дронов раздавались взрывы.

Также россияне обстреляли Черкасскую область, там зафиксировано попадание в предприятия.

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