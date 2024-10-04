UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 4 жовтня, у Києві, а також низці областей оголошено повітряну тривогу. Попереджають про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 09:26 повітряну тривогу оголошено у: 

  • Києві; 
  • Київській області; 
  • Житомирській області; 
  • Вінницькій області; 
  • Черкаській області; 
  • Кіровоградській області; 
  • Чернігівській області; 
  • Полтавській області; 
  • Сумській області; 
  • Харківській області; 
  • Дніпропетровській області; 
  • Донецькій області. 

Фото: карта повітряних тривог станом на 09:28 (alerts.in.ua) 

Загроза балістики 

Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджають про загрозу  застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку. 

Обстріли України 

Протягом останнього часу Російська Федерація кожної ночі атакує Україну безпілотними літальними апаратами типу Shahed. Як приклад, у ніч на 4 жовтня, терористи атакували об’єкти критичної інфраструктури країни, запустивши 19 ударних БпЛА із районів Приморсько-Ахтарську, Курська, а також тимчасово окупованого Криму. 

Дев'ять БпЛА були збиті протиповітряною обороною у Київській, Черкаській, а також низці інших областей. Інші ж сім були локаційно втрачені, імовірно внаслідок протидії РЕБ. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВійна в Україні