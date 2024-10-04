В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Сегодня, 4 октября, в Киеве, а также ряде областей объявлена воздушная тревога. Предупреждают об угрозе применения врагом баллистического вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 09:26 воздушная тревога объявлена в:
Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 09:28 (alerts.in.ua)
Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.
В последнее время Российская Федерация каждую ночь атакует Украину беспилотными летательными аппаратами типа Shahed. В качестве примера, в ночь на 4 октября, террористы атаковали объекты критической инфраструктуры страны, запустив 19 ударных БпЛА из районов Приморско-Ахтарска, Курска, а также временно оккупированного Крыма.
Девять БпЛА были сбиты противовоздушной обороной в Киевской, Черкасской, а также ряде других областей. Другие же семь были локально потеряны, предположительно в результате противодействия РЭБ.
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